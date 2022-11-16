Как казненный на камеру "вагнеровец" попал в россию: Подоляк расставил точки над "і"

Убийство "вагнеровца" могли использовать в пропагандистских целях

Пленный "вагнеровец" Евгений Нужин, которого жестоко казнили на камеру после перехода на сторону ВСУ был отправлен Украиной в рф по собственному желанию.

В эфире российского телеканала "Дождь" ситуацию с убийством россиянина прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам Нужин был отправлен в россию в процессе обмена пленными. А это значит, что в соответствии со всеми юридическими правилами, им было добровольно подписано согласие на обмен.

"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", — рассказал Михаил Подоляк.

При этом советник главы ОП добавил, что обмен пленными, участником которого был Нужин, происходил "пакет на пакет". Во время него Украина получила 47 своих граждан, а рф "какое-то число" своих.

Михаил Подоляк считает, что основатель "ЧВК Вагнер" евгений пригожин, ранее высказавший мнение, что к казни военного могут быть причастны американские спецслужбы, мог использовать Нужина в своих пропагандистких целях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в граничащих с Украиной регионах россии появятся базы "ЧВК Вагнер".

Также мы сообщали о том, что в Великобритании подали в суд на наемников из "ЧВК Вагнер". В связи с этим у "вагнеровцев" могут конфисковать активы, связанные с Великобританией.