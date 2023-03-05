Переговоры по ЗАЭС зашли в тупик: что пошло не так

В Минэнерго рассказали, почему переговоры о ЗАЭС не дают никакого результата

Дипломатические шаги относительно возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины не дают никакого результата.

Как передает пресс-служба Минэнерго, глава ведомства Герман Галущенко говорит, что в настоящее время переговоры зашли в тупик и никаких продвижений в этом вопросе нет.

По его словам, Украина на всех международных платформах озвучивает позицию о том, что все переговоры относительно ЗАЭС должны базироваться на:

демилитаризации АЭС;

выводе оттуда сотрудников "Росатома";

беспрепятственном доступе украинского персонала, который сможет выполнять свои обязанности без давления.

"Но в ответ на это мы получили ничтожный указ путина о том, что ЗАЭС – это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция", — рассказал Галущенко.

Как сообщалось ранее, глава "Укрэнерго" накануне рассказывал, что даже после полной деоккупации Запорожской АЭС запустить ее быстро не получится. Это связано с тем, что в настоящее время станция полностью остановлена и неизвестно, в какое состояние она пришла во время оккупации.