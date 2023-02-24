Нові санкції США проти росії: під удар потрапили топ-пропагандистка та загарбники Запорізької АЕС

Під санкції потрапило більше 1 тисячі російських військових

США запровадили санкції проти топ-пропагандистки кремля Ольги Скабеєвої, а також проти російської компанії, яка керує захопленою ЗАЕС.

Про це йдеться на сайтах Мінфіну США та Державного департаменту Америки.

У день річниці вторгнення росіян в Україну США посилили санкції проти окупантів. Під санкції, зокрема, потрапило АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яка розташована в Москві та нібито керівник окупованої АЕС Олег Романенко. Ця організація взяла на себе керування Запорізькою атомною станцією. Також

Також під санкції потрапила російська телеведуча ВДТРК та рупор кремля Ольга Скабеєва. Загалом держдеп ввів санкції щодо понад 50 високопосадовців, включаючи членів кабінету міністрів і десятки губернаторів і глав регіонів. Також запроваджуються санкції та візові обмеження щодо більш ніж 1200 російських військовослужбовців.

Американський Мінторг також розширив перелік товарів, що зараховуються до предметів розкоші, щодо росії та Білорусії. Туди увійшли ще 276 найменувань. А з 10 березня, як очікується, буде введено 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих продуктів з росії. Експортні обмеження діятимуть щодо Федеральної служби з військово-технічного співробітництва росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи Верховна Рада підтримала пропозицію Володимира Зеленського ввести санкції проти росії на 50 років. За проголосували 325 депутатів.