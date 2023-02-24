Новые санкции США против россии: под удар попали топ-пропагандистка и захватчики Запорожской АЭС

Под санкции попало более 1 тысячи российских военных

США ввели санкции против топ-пропагандистки кремля Ольги Скабеевой, а также против российской компании, которая управляет захваченной ЗАЭС.

Об этом сказано на сайтах Минфина США и Государственного департамента Америки.

В день годовщины вторжения россиян в Украину США ужесточили санкции против оккупантов. Под санкции, в частности, попало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которая расположена в Москве и якобы руководитель оккупированной АЭС Олег Романенко. Эта организация взяла на себя управление Запорожской атомной станцией.

Также под санкции попала российская телеведущая ВГТРК и рупор кремля Ольга Скабеева. Всего госдеп ввел санкции в отношении более 50 высокопоставленных российских чиновников, включая членов кабинета министров и десятки губернаторов и глав регионов. Также вводятся санкции и визовые ограничения в отношении более чем 1200 российских военнослужащих.

Американский Минторг также расширил перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, относительно россии и Белоруссии. Туда вошли еще 276 наименований. А с 10 марта, как ожидается, будет введена 200%-ная пошлина на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из россии. Экспортные ограничения будут действовать в отношении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Верховная Рада поддержала предложение Владимира Зеленского ввести санкции против россии на 50 лет. За проголосовали 325 депутатов.