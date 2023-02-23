Санкции против россии на 50 лет: Рада поддержала предложение Зеленского
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"За" проголосовали 325 депутатов ВР
Сегодня, 22 февраля, Верховная Рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении специальных экономических санкций на 50 лет против финансовых учреждений, которые зарегистрированы и работают на территории россии.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в поддержку проголосовали 325 депутатов.
Таким образом, в список санкций попадают:
- центральный банк рф;
- небанковские кредитные организации;
- операторы платежных систем;
- профессиональные участники фондового рынка;
- страховые компании;
- инвестфонды;
- другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в рф.
Отметим, что в данном случае речь также идет о множестве ограничений, связанными с финансовыми учреждениями в россии. К примеру, к ним относится запрет на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, запрет на совершение финансовых инвестиций на пользу этих учреждений и так далее.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский и американский экономист Юрий Городниченко подробно рассказал о том, каких санкция для российской федерации сейчас не хватает.