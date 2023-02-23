Укр

Санкции против россии на 50 лет: Рада поддержала предложение Зеленского

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Верховная Рада Новость обновлена 23 февраля 2023, 14:10
Верховная Рада. Фото Телеграф

"За" проголосовали 325 депутатов ВР

Сегодня, 22 февраля, Верховная Рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении специальных экономических санкций на 50 лет против финансовых учреждений, которые зарегистрированы и работают на территории россии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в поддержку проголосовали 325 депутатов.

Таким образом, в список санкций попадают:

  • центральный банк рф;
  • небанковские кредитные организации;
  • операторы платежных систем;
  • профессиональные участники фондового рынка;
  • страховые компании;
  • инвестфонды;
  • другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в рф.

Отметим, что в данном случае речь также идет о множестве ограничений, связанными с финансовыми учреждениями в россии. К примеру, к ним относится запрет на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, запрет на совершение финансовых инвестиций на пользу этих учреждений и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский и американский экономист Юрий Городниченко подробно рассказал о том, каких санкция для российской федерации сейчас не хватает.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Россия #Санкции #Финансовые учреждения