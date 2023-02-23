Санкции против россии на 50 лет: Рада поддержала предложение Зеленского

"За" проголосовали 325 депутатов ВР

Сегодня, 22 февраля, Верховная Рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении специальных экономических санкций на 50 лет против финансовых учреждений, которые зарегистрированы и работают на территории россии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в поддержку проголосовали 325 депутатов.

Таким образом, в список санкций попадают:

центральный банк рф;

небанковские кредитные организации;

операторы платежных систем;

профессиональные участники фондового рынка;

страховые компании;

инвестфонды;

другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в рф.

Отметим, что в данном случае речь также идет о множестве ограничений, связанными с финансовыми учреждениями в россии. К примеру, к ним относится запрет на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, запрет на совершение финансовых инвестиций на пользу этих учреждений и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский и американский экономист Юрий Городниченко подробно рассказал о том, каких санкция для российской федерации сейчас не хватает.