Санкции на десятки лет: Зеленский внес в Раду новый документ против россии
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Сегодня, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об утверждении решения СНБО применить экономические санкции в отношении финансовых учреждений россии.
Соответствующий документ был опубликован на сайте ВРУ.
Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции на 50 лет ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся на территории рф. К ним, в том числе, относятся:
- центральный банк рф;
- небанковские кредитные организации;
- операторы платежных систем;
- профессиональные участники фондового рынка;
- страховые компании;
- инвестфонды;
- другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в рф.
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