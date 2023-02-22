Санкции на десятки лет: Зеленский внес в Раду новый документ против россии

Сегодня, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об утверждении решения СНБО применить экономические санкции в отношении финансовых учреждений россии.

Соответствующий документ был опубликован на сайте ВРУ.

Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции на 50 лет ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся на территории рф. К ним, в том числе, относятся:

центральный банк рф;

небанковские кредитные организации;

операторы платежных систем;

профессиональные участники фондового рынка;

страховые компании;

инвестфонды;

другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в рф.

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