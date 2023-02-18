"Страдают чудовищным образом": журналист рассказал, как санкции бьют по окружению путина

Некоторые ограничения ввел сам российский диктатор

Решение Запада о введении санкций против близкого окружения российского диктатора владимира путина было правильным и ограничения все же оказывают на него определенное воздействие.

Об этом рассказал российский и украинский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Решение было правильным, надо было ввести санкции, чтобы люди видели, что Запад не шутит", — сказал он.

Также Киселев подчеркнул, что некоторые решения путина возымели такой же эффект, как и западные ограничения. К примеру, он запретил своим приближенным лицам выезжать за границу, хотя на курортах все еще можно найти чью-то жену или дочь.

Кроме того, он добавил, что санкции против путинской верхушки не только лишили их удовольствия отдохнуть за границей, но и сильно ударили по экономическим и финансовым интересам многих из них.

По словам Киселева, бизнес российских чиновников теперь страдает "чудовищным образом".

Как сообщалось ранее, в новом пакете санкций Евросоюза помимо шагов по ослаблению военной промышленности будет и запрет на поставку сантехники.