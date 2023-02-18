"Страдають жахливим чином": журналіст розповів, як санкції б’ють по оточенню путіна

Деякі обмеження запровадив сам російський диктатор

Рішення Заходу про запровадження санкцій проти близького оточення російського диктатора володимира путіна було правильним і обмеження все ж таки надають на нього певний вплив.

Про це розповів російський та український журналіст та політичний оглядач Євген Кисельов в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Рішення було правильним, треба було запровадити санкції, щоб люди бачили, що Захід не жартує", — сказав він.

Також Кисельов підкреслив, що деякі рішення путіна мали такий же ефект, як і західні обмеження. Наприклад, він заборонив своїм наближеним особам виїжджати за кордон, хоча на курортах все ще можна знайти чиюсь дружину чи дочку.

Крім того, він додав, що санкції проти путінської верхівки не лише позбавили їх задоволення відпочити за кордоном, а й сильно вдарили по економічних та фінансових інтересах багатьох із них.

За словами Кисельова, бізнес російських чиновників тепер страждає "жахливим чином".

Як повідомлялося раніше, у новому пакеті санкцій Євросоюзу крім кроків щодо ослаблення військової промисловості буде і заборона на постачання сантехніки.