Достанется и Ирану: в ЕС озвучили подробности юбилейного пакета санкций против россии

Юбилейный список санкций предлагают принять до 24 февраля

Европейский Союз готовит новый экономический удар против россии — новый десятый пакет санкций уже был официально предложен к одобрению стран ЕС. Предложения по новому санкционному пакету представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они состоят из четырех основных пунктов.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Прежде всего мы предлагаем дальнейшие экспортные запреты, которые будут стоить более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров", — сообщила фон дер Ляйен, добавив, что речь идет о товарах, которые россия не сможет заместить поставками из других стран, в частности, электронике, спецтранспорте, запчастях для грузовиков и самолетов, товарах для строительного сектора, которые могут применяться российскими военными.

"Второе. Мы и дальше ограничим экспорт товаров двойного назначения и технологических товаров. Мы предлагаем экспортный контроль 47 компонентов, которые могут использоваться в российском оружии, в том числе дронах, ракетах и вертолетах", — рассказывает президент Еврокомиссии.

Также, по её словам, в ЕС впервые решили добавить структуры третьих стран, которые используются россией для обхода санкций.

"Революционная гвардия Ирана обеспечивает россию дронами "Шахед" для атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому мы добавляем семь иранских структур в наш список".

Глава ЕК отметила, что Европа готова и дальше вводить санкции в отношении стран, которые поставляют рф важные технологии.

Кроме того, десятый пакет санкций будет направлен против российских пропагандистов: "Поэтому мы предлагаем внести путинских пропагандистов в санкционный список наравне с политическими и военными руководителями россии".

А высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, что речь идет о более 100 новых именах.

Еще одним пунктом в новом пакете будут меры предотвращения обхода санкций против россии.

"Я призываю государства-члены быстро утвердить этот новый пакет санкций. Наша цель вместе с партнерами по G7 — ввести очередные существенные санкции до 24 февраля, как раз через год после того, как путин начал свою империалистическую войну", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Ранее мы писали о том, что США ввели новые санкции против россии.

Также мы сообщали о том, почему санкции до сих пор не подкосили экономику страны-агрессора.