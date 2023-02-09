Санкции против россии не действуют? Почему ограничения до сих пор не подкосили экономику страны-агрессора

Что войдет в 10-й пакет санкций против россии

Евросоюз планирует представить 10 пакет антироссийских санкций уже в этом месяце. Ожидается, что решения о новых ограничениях для страны-агрессора и ее союзников будут приняты к годовщине начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Несмотря на большой ажиотаж вокруг этого события, в украинском правительстве выражают сомнения в эффективности новых санкций.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, пока у россии будет возможность зарабатывать на продаже энергоносителей, цены на которые существенно выросли за последний год, ограничения не будут иметь критического влияния на российскую экономику, сообщает телеканал Freedom.

Оптимизма этим прогнозам не добавляет и инсайдерская информация о содержании нового пакета ограничений. Так, по сообщению издания Politico, некоторые европейские дипломаты утверждают, что следующие санкции не будут настоящим "пакетом", а скорее исправят существующие ограничения, поскольку "осталось немного того, что можно добавить".

"Телеграф" выяснял, действительно ли все рычаги экономического влияния на государство-террориста уже задействованы, и почему санкционное давление не дает ожидаемого результата.

Работа над ошибками

Каждый день полномасштабной войны против Украины обходится россии примерно в 400 млн. долларов США. Такие данные в июле 2022 года обнародовала украинская редакция Forbes. С тех пор против страны-агрессора ввели еще три пакета санкций, в которые среди прочего было включено ограничение инвестиций в энергетический сектор россии, запрет на покупку российского золота и ювелирных изделий, а также замораживание активов ряда ведущих российских банков.

Кроме того, 5 декабря вступили в силу сразу два решения, имеющие ключевое значение в санкционном давлении на рф: частичное нефтяное эмбарго, призванное снизить объемы поставок энергоносителя из россии в Европу на 90%, а также фиксация предельной цены на морские поставки нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Несмотря на это, у государства-агрессора все еще есть достаточно средств, чтобы продолжать вести активные боевые действия на территории Украины. По словам Федора Вениславского, недостаточная эффективность санкций связана с возможностью россии компенсировать убытки за счет продажи энергоносителей, а также обходить некоторые ограничения через союзные страны.

"Поэтому мы работаем с нашими партнерами по разным направлениям, в том числе и в вопросе внедрения санкций против Беларуси. Потому что понимаем, что россия использует страны, являющиеся ее сателлитами, союзниками, чтобы обходить санкции. В частности, через Беларусь, Грузию и Казахстан. Хотя мы видим осторожность тех же властей Казахстана и Грузии, однако это работает, и санкции не столь больно бьют по экономике россии, чтобы это уже значительно почувствовал каждый гражданин россии", — отметил Вениславский.

Предварительно, в 10-й пакет санкций могут включить дополнительные ограничения против российских пропагандистских ресурсов, отключение российских банков от SWIFТ, а также синхронизацию санкций в отношении Беларуси с секторальными санкциями, уже введенными против россии.

Кроме того, в январе Польша и Литва представили Европейской комиссии свои предложения по новому пакету санкций, пишет Reuters. В частности, речь шла о прекращении сотрудничества с рф в области ядерной энергетики, введении ограничений для "Газпромбанка" и "Альфа-банка", запрете импорта российских алмазов, каучука, извести и битума, продлении санкций в отношении российских судов и ограничении на предоставление услуг IТ- программного обеспечения

На январской встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Европа имеет достаточную силу, чтобы оставить рф без мощных ресурсов для агрессии, а также обсудил конкретные решения, которые могут усилить давление на россию и ее сообщников, в частности Иран, который продолжает поставлять ей дроны.

"Верю, что десятый пакет санкций ЕС может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты. Настало время, в частности, для санкций против российской ядерной отрасли, против всех ее отраслей, организаций, против всех субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также – для новых шагов в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители ", – цитирует главу государства Суспільне.

Шарль Мишель и Владимир Зеленский

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала в интервью CNN, что десятый пакет санкций "будет главным образом сосредоточен на закрытии лазеек, на том, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза".

Ослабить экономику россии поможет время и решительность Запада

Эффект от уже введенных санкций мог быть значительно большим, а со временем и роковым для российской экономики, если бы правительства некоторых западных стран действовали более решительно и без оглядки на реакцию кремля.

В частности, принимая решение о предельной цене на российскую нефть, ЕС остановился на отметке в 60 долларов за баррель (хотя Польша настаивала на 30). При этом себестоимость нефтедобычи в россии составляет от 20 до 40 долларов за баррель, а нефть российской марки Urals реализовалась по цене 60-65 долларов. Учитывая это, такие ограничения вряд ли можно назвать болезненными для страны-агрессора.

По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в арсенале коллективного Запада еще есть незадействованные рычаги экономического влияния на россию.

"Самые болезненные санкции против россии до сих пор не применены. С самого начала войны Украина призвала к полному отключению всех российских банков от системы SWIFT, предотвращению поставок российских недр в десятки стран мира, расширению ограничений по транспортировке нефти (сейчас санкции касаются только морского сообщения). Давление необходимо усиливать, особенно с учетом того, что некоторые страны находят пути для обхода уже введенных ограничений и продолжают сотрудничать с агрессором", — отмечает политик в комментарии "Телеграфу".

Нардеп объясняет: недостаточно высокая эффективность уже действующих ограничений частично связана с тем, что при принятии решений наши партнеры пытаются найти компромисс между экономическими потерями и давлением на россию. Украина настаивает на том, что в данном вопросе никаких компромиссов быть не может.

"Свою роль также играет и фактор времени. Россия постепенно обескровливается из-за расходов на войну и уже вынуждена тратить деньги из Фонда будущих поколений. Однако имеющихся запасов стране-агрессору хватит еще надолго", — прогнозирует Даниил Гетманцев.

В том, что санкции не способны нанести быстрый и смертельный удар по экономике страны-агрессора, уверен и политолог Олег Лесной. По его словам, у россии есть запас прочности, а данные ограничения действуют по принципу медленного обескровливания.

"Сегодня экономика россии держится на нескольких китах. Первый – это колоссальные объемы энергоресурсов, которые обеспечивают жизнеспособность рф даже в условиях санкций. Второй – население россии, которое позволяет путину удовлетворять свои амбиции, не выступая против каких-либо тревожных для их страны тенденций. Третий — это то, что в некотором смысле россия все же подготовилась к войне. Например, активация связей с Африкой началась заранее и сейчас обеспечивает рф ощутимую экономическую поддержку. Эти страны не только обладают огромными природными ресурсами, но и могут выступать хабом для обхода санкций. Четвертый — интеграция россии в мировую экономику. Если бы россия была капсулированным государством, как когда-то СССР, разорвать с ней экономические связи было бы значительно легче. Рф удалось "подсадить" на энергетическую и атомную "иглу" десятки развитых стран, в том числе — США. Отказаться от этого за один день и даже за один год объективно невозможно, не говоря уже о нежелании этих государств нести значительные финансовые потери", — отмечает Олег Лесной в комментарии "Телеграфу".

Учитывая наличие этих козырей в рукавах кремля, можно заключить, что сами по себе санкции не способны разрушить россию. Впрочем, к этому может не привести даже ее поражение в войне с Украиной или внутриполитические процессы, направленные на отстранение от власти Владимира Путина. В то же время, если все эти факторы будут работать в комплексе, то процесс уничтожения государства-террориста будет действительно запущен.