Закрывают лазейки: США наказали друга путинского олигарха, помогавшего обходить санкции

Россиянину грозит крупный тюремный срок

Федеральный суд США в Нью-Йорке обвинил российского гражданина Владимира Воронченко в том, что он помогал олигарху Виктору Вексельбергу обходить санкции.

Как сообщила пресс-служба Минюста США, Воронченко участвовал в схемах по осуществлению платежей на 4 миллиона долларов по поддержанию четырех объектов недвижимости Вексельберга. Кроме того, два объекта он пытался продать.

Воронченко, согласно документам, проживал в разное время в США и россии и представлялся успешным бизнесменом, коллекционером и торговцем произведениями искусства, а также близким другом и деловым партнером Вексельберга

Отмечается, что с 2008 по 2017 годы российский олигарх через подставные компании смог приобрести квартиру в Нью-Йорке, поместье в Саутгемптоне, а также квартиру и пентхаус во Флориде. Общая их стоимость оценена в 75 миллионов долларов.

В 2018 году Вексельберг был внесен в санкционный список США, а в 2022 году они были расширены, вследствие чего были заблокированы яхта и личный самолет.

Воронченко обвинили в сговоре с целью обхода санкций, а также в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе и отмыванию денег.

Каждый из трех пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Виктор Вексельберг — глава Совета директоров Группы компаний "Ренова", в 2019 году попал в список богатейших людей россии по версии Forbes, оказавшись там на 11 строке.

Как сообщалось ранее, США готовы пойти на смягчение санкций против кремля, но для этого россия должна согласиться на два условия.