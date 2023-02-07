Закривають лазівки: США покарали друга путінського олігарха, який допомагав обходити санкції

Росіянину загрожує великий тюремний термін

Федеральний суд США в Нью-Йорку звинуватив російського громадянина Володимира Воронченка в тому, що він допомагав олігарху Віктору Вексельбергу обходити санкції.

Як повідомила пресслужба Мін’юсту США, Воронченко брав участь у схемах щодо здійснення платежів на 4 мільйони доларів щодо підтримки чотирьох об’єктів нерухомості Вексельберга. Крім того, два об’єкти він намагався продати.

Воронченко, згідно з документами, проживав у різний час у США та росії та представлявся успішним бізнесменом, колекціонером та торговцем витворами мистецтва, а також близьким другом та діловим партнером Вексельберга.

Зазначається, що з 2008 по 2017 роки російський олігарх через підставні компанії зміг придбати квартиру в Нью-Йорку, маєток у Саутгемптоні, а також квартиру та пентхаус у Флориді. Загальна їхня вартість оцінена в 75 мільйонів доларів.

У 2018 році Вексельберг був внесений до списку санкцій США, а у 2022 році вони були розширені, внаслідок чого були заблоковані яхта і особистий літак.

Воронченка звинуватили у змові з метою обходу санкцій, а також у змові з метою відмивання грошей у міжнародному масштабі та відмиванні грошей.

Кожен із трьох пунктів звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

Віктор Вексельберг — голова Ради директорів Групи компаній "Ренова", у 2019 році потрапив до списку найбагатших людей росії за версією Forbes, опинившись там на 11 рядку.

Як повідомлялося раніше, США готові піти на пом’якшення санкцій проти кремля, але для цього росія має погодитися на дві умови.