Російський олігарх з оточення путіна втратив яхту за 120 мільйонів доларів (фото)

Антиросійські санкції продовжують "бити" по олігархах.

Іспанські правоохоронці за запитом США заарештували яхту вартістю 120 мільйонів доларів, яка належала російському олігарху Віктору Вексельбергу — товаришу російського президента.

Як повідомляє АР, судно заарештували у порту Пальма-де-Майорка, Іспанія.

Мова про супер'яхту "Tango", яку затримали за запитом США. Журналісти повідомляють, що це перший випадок, коли майно російського олігарха заарештували саме на запит Вашингтона. Відомо, що агенти конфіскували документи та комп'ютери, що знаходяться на яхті.

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Що відомо про Вексельберга?

Російський олігарх Віктор Вексельберг народився в українському місті Дрогобич (Львівська область), де закінчив школу, а потім поїхав навчатися у Москву. У росії він пов'язаний з компаніями "Російський алюміній" та "Ренова". У минулому був головою ради директорів компаній "СУАЛ", "Тюменська Нафтова Компанія".

Наразі Вексельберг тісно пов'язаний з США. Він володіє нерухомістю в Нью-Йорку, Коннектикуті. В останньому, зокрема, з 2019 року мешкає вся сім'я російського мільярдера.

Олігарх потрапив під санкції США у 2018 році — це був перший раз, а черговий пакет обмежень на нього наклали у березні цього року, невдовзі після російського вторгнення в Україну. Крім того, санкції на нього наклала Велика Британія.

Вексельберга вважають близьким другом Путіна

Що відомо про конфісковану яхту "Tango"?

Яхта Вексельберга "Tango" ходить під прапорами Островів Кука і належить компанії, якою керують різні товариства в Панамі. Судно розраховане на 14 пасажирів. На яхті є 7 комфортабельних кают, а обслужують її 20 членів екіпажу.

Відомо, що цю яхту побудувала компанія Feadship в Нідерландах на корабельні Kaag. Її інтер'єр розробив британський дизайнерський будинок Harrison Eidsgaard. Яхту передали Віктору Вексельбергу у 2011 році.

Її вартістю оцінюють приблизно у 120 мільйонів доларів.

Яхту арештували американці спільно з іспанськими правоохоронцями

Судно оцінюють у 120 мільйонів доларів

"Танго" ходить під прапорами Островів Кука

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції. Щодо російських політиків, олігархів та членів їхніх сімей запроваджуються персональні санкції. У підсанкційний список потрапили такі відомі російські олігархи як Усманов та Шувалов. Як передає Forbes, всього російським мільярдерам належать 32 супер'яхти. Багато хто з них почав активно вивозити своє майно з країн Заходу, щоб їх не конфіскували.