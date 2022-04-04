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Российский олигарх из окружения путина потерял яхту за 120 миллионов долларов (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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У Вексельберга конфисковали яхту за 120 миллионов долларов Новость обновлена 04 апреля 2022, 21:58
У Вексельберга конфисковали яхту за 120 миллионов долларов

Антироссийские санкции продолжают "бить" по олигархам.

Испанские правоохранители по запросу США арестовали яхту стоимостью 120 миллионов долларов, принадлежавшую российскому олигарху Виктору Вексельбергу — товарищу российского президента.

Как сообщает АР, судно арестовали в порту Пальма-де-Майорка, Испания.

Речь о суперяхте "Tango", которую задержали по запросу США. Журналисты сообщают, что это первый случай, когда имущество российского олигарха было арестовано именно по запросу Вашингтона. Известно, что агенты конфисковали находящиеся на яхте документы и компьютеры.

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Что известно о Вексельберге?

Российский олигарх Виктор Вексельберг родился в украинском городе Дрогобыч (Львовская область), где окончил школу, а затем уехал учиться в Москву. В России он связан с компаниями "Русский алюминий" и "Ренова". В прошлом был председателем совета директоров компаний "СУАЛ", "Тюменская нефтяная компания".

В настоящее время Вексельберг тесно связан с США. Он владеет недвижимостью в Нью-Йорке, Коннектикуте. В последнем, в частности, с 2019 проживает вся семья российского миллиардера.

Олигарх попал под санкции США в 2018 году — это был первый раз, а очередной пакет ограничений на него был наложен в марте этого года, вскоре после российского вторжения в Украину. Кроме того, санкции на него наложила Великобритания.

Вексельберга считают близким другом Путина
Вексельберга считают близким другом Путина

Что известно о конфискованной яхте "Tango"?

Яхта Вексельберга "Tango" ходит под флагами Островов Кука и принадлежит компании, которой управляют разные общества в Панаме. Судно рассчитано на 14 пассажиров. На яхте есть 7 комфортабельных кают, а обслуживают ее 20 членов экипажа.

Известно, что эту яхту построила компания Feadship в Нидерландах на корабле Kaag. Ее интерьер разработал британский дизайнерский дом Harrison Eidsgaard. Яхту передали Виктору Вексельбергу в 2011 году.

Ее стоимость оценивают примерно в 120 миллионов долларов.

Яхту арестовали американцы совместно с испанскими правоохранителями
Яхту арестовали американцы совместно с испанскими правоохранителями
Судно оценивается в 120 миллионов долларов
Судно оценивается в 120 миллионов долларов
"Танго" ходит под флагами Островов Кука
"Танго" ходит под флагами Островов Кука

Ранее "Телеграф" сообщал, что после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на самые мощные санкции. В отношении российских политиков, олигархов и членов их семей вводятся персональные санкции. В подсанкционный список попали известные российские олигархи как Усманов и Шувалов. Как передает Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 суперяхты. Многие из них начали активно вывозить свое имущество из стран Запада, чтобы их не конфисковали.

Теги:
#Россия #Санкции #Арест #Яхта #Олигархи #Виктор Вексельберг
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