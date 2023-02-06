Россия распродает золото тоннами: в госбюджете рф образовалась рекордная "дыра"

Санкции Европы и война в Украине негативно сказываются на госбюджете россии

В россии стремительно снижаются доходы от экспорта нефти и газа. Вместе с тем резко увеличивает траты на армию и силовые структуры. Это привело к тому, что "дыра" в госбюджете страны-агрессора достигла 3,117 трлн рублей в месяц при доходах почти в половину меньше.

Об этом сообщает российский Минфин в понедельник, 6 февраля. По их подсчетам, доходы российского госбюджета составили лишь 1,356 трлн рублей в месяц.

Без обеспечения налоговой выручкой оказалось, что сумма расходов оказалась больше половины расходов казны. По подсчетам экспертов Bloomberg, это худший показатель госбюджета россии с 1998 года, который закончился для страны-агрессора дефолтом.

Все ключевые источники наполнения госбюджета россии оказались убыточными: нефтегазовые доходы упали на 46%, по сравнению с январем 2022 года о 425,5 млрд рублей. Это минимум с августа 2020 года. И это несмотря на то, что нефтяные компании в январе резко увеличили экспорт, а из балтийских портов танкеры вывезли рекордный за четыре года объем. К тому же, скидки на российские баррели стали рекордными: нефть марки Urals минимум стоила 49,5 долларов, что на 20,5 долларов ниже, чем было заложено в бюджете.

Поступления от НДС, который является вторым ключевым налогом и включен в стоимость всех товаров и услуг, упали 44%, до 379 трлн рублей. Несырьевой сектор экономики принес на 28% меньше, чем в прошлом году — 931 млрд рублей. При этом расходы россии увеличились на 58%, до 3,117 трлн рублей.

В результате этого, недостача в бюджете за один месяц равна 60% от годового плана. Министерством финансов в госбюджет был заложен дефицит в 2,9 трлн рублей, с расчетом на то, что "Газпром" продолжит снабжать газом Европу, а нефть будет стоить 70 долларов. Но из-за санкций нефть Urals подешевела, а от российского газа постепенно отказываются в Европе. Из-за этого казна недополучит минимум 2,5 трлн рублей, а дефицит может оказаться больше 5 триллионов рублей.

Выполнение госбюджета в январе также не вселяет позитивных надежд, а в феврале ситуация может ухудшиться еще больше, считают экономисты. Виной тому европейское эмбарго и потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. И если сырую нефть россия еще сможет продать в Азию, то "пристроить" огромные объемы дизеля и бензина в ту же Азию будет намного сложнее — российские нефтепродукты там попросту невостребованные. Дело в том, что Индия и Китай заинтересованы развивать собственные нефтеперерабатывающие заводы, чтобы составить конкуренцию россии на мировом рынке.

Чтобы компенсировать дефицит средств в госбюджете, Минфин россии впервые в истории государства продал 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, а также вскрыл последние доступные резервы иностранной валюты. К слову, на эти деньги не распространяются западные санкции — это 310 млрд китайских юаней из ФНБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на сколько лет войны у россии хватит денег. У россии есть запас прочности.