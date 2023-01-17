Финансировать войну по-новому – нардеп Железняк предлагает новый источник денег на войну

Новый источник должен сэкономить деньги на восстановление инфраструктуры

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк предлагает отправлять на нужды армии все средства, полученные в результате будущей национализации государственного имущества.

Об этом политик сообщает на своем Telegram-канале, поясняя что внес на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект №8364.

"Напомню, что все военные расходы мы финансируем на свои: налоги, таможенные платежи, дивиденды, средства от приватизации и национализации. Международные деньги запрещены", — объясняет нардеп специфику финансирования военных расходов.

Также он напоминает, что по новой программе МВФ предусмотрено "Прозрачное использование денег Фонда по ликвидации последствий российской агрессии" на общую сумму в 35,5 млрд. грн.

"В прошлом году мы не дали эти деньги отправить на социально-экономические нужды. В этом тоже не дадим. Поэтому внес законопроект №8364, чтобы все деньги от национализированного имущества уходили только на военные нужды. Все остальное можно профинансировать за международные деньги", — резюмирует политик.

Напомним, что народный избранник руководит Временной следственной комиссией по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины должностными лицами органов экономической безопасности.