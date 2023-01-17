Фінансувати війну по-новому – нардеп Залізняк пропонує нове джерело грошей на війну

Нове джерело має заощадити гроші на відновлення інфраструктури

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк пропонує надсилати на потреби армії усі кошти, отримані внаслідок майбутньої націоналізації державного майна.

Про це політик повідомляє на своєму Telegram-каналі, пояснюючи, що вніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект №8364.

"Нагадаю, що всі військові витрати ми фінансуємо на свої: податки, митні платежі, дивіденди, кошти від приватизації та націоналізації. Міжнародні гроші заборонені", — пояснює нардеп специфіку фінансування військових витрат.

Також він нагадує, що за новою програмою МВФ передбачено "Прозоре використання грошей Фонду з ліквідації наслідків російської агресії" на загальну суму 35,5 млрд. грн.

"Минулого року ми не дали ці гроші відправити на соціально-економічні потреби. Цього теж не дамо. Тому вніс законопроект №8364, щоб усі гроші від націоналізованого майна йшли лише на військові потреби. Все інше можна профінансувати за міжнародні гроші", — резюмує політик

Нагадаємо, що народний обранець керує Тимчасовою слідчою комісією з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами органів економічної безпеки.