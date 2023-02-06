Росія розпродає золото тоннами: у держбюджеті рф утворилася рекордна "дірка"

Санкції Європи та війна в Україні негативно позначаються на держбюджеті росії

У росії стрімко знижуються доходи від експорту нафти та газу. Водночас різко збільшує витрати на армію та силові структури. Це призвело до того, що "дірка" в держбюджеті країни-агресора досягла 3,117 трлн рублів на місяць за доходів майже в половину менше.

Про це повідомляє російський Мінфін у понеділок, 6 лютого. За їхніми підрахунками, доходи російського держбюджету становили лише 1,356 трлн рублів на місяць.

Без забезпечення податкової виручкою виявилося, що сума видатків виявилася більше половини видатків скарбниці. За підрахунками експертів Bloomberg, це найгірший показник держбюджету росії з 1998 року, який закінчився для країни-агресора дефолтом.

Усі ключові джерела наповнення держбюджету росії виявилися збитковими: нафтогазові доходи впали на 46% порівняно з січнем 2022 року про 425,5 млрд рублів. Це мінімум із серпня 2020 року. І це попри те, що нафтові компанії у січні різко збільшили експорт, а з балтійських портів танкери вивезли рекордний за чотири роки обсяг. До того ж, знижки на російські барелі стали рекордними: нафта марки Urals щонайменше коштувала 49,5 доларів, що на 20,5 доларів нижче, ніж було закладено у бюджеті.

Надходження від ПДВ, який є другим ключовим податком та включений у вартість усіх товарів та послуг, впали 44%, до 379 трлн рублів. Несировинний сектор економіки приніс на 28% менше, ніж торік — 931 млрд рублів. При цьому витрати росії збільшилися на 58%, до 3,117 рублів.

Внаслідок цього недостача в бюджеті за один місяць дорівнює 60% від річного плану. Міністерством фінансів до держбюджету було закладено дефіцит у 2,9 трлн рублів, з розрахунком на те, що "Газпром" продовжить постачати газ Європі, а нафта коштуватиме 70 доларів. Але через санкції нафта Urals подешевшала, а від російського газу поступово відмовляються у Європі. Через це скарбниця недоотримає мінімум 2,5 трлн рублів, а дефіцит може виявитися більше 5 трильйонів рублів.

Виконання держбюджету у січні також не вселяє позитивних надій, а у лютому ситуація може погіршитися ще більше, вважають економісти. Виною тому є європейське ембарго і стеля цін на російську нафту та нафтопродукти. І якщо сиру нафту росія ще зможе продати в Азію, то "прилаштувати" величезні обсяги дизеля і бензину в ту ж Азію буде набагато складніше — російські нафтопродукти там просто незатребувані. Справа в тому, що Індія та Китай зацікавлені розвивати власні нафтопереробні заводи, щоб скласти конкуренцію росії на світовому ринку.

Щоб компенсувати дефіцит коштів у держбюджеті, Мінфін росії вперше в історії держави продав 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, а також розкрив останні доступні резерви іноземної валюти. До речі, на ці гроші не поширюються західні санкції — це 310 мільярдів китайських юанів із ФНБ.

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