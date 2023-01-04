Врятували від дефолту. Як західні партнери України допомогли виконати держбюджет-2022

Від західних партнерів надійшло понад трильйон гривень, частину з яких можна буде не віддавати

За військовий 2022 рік Україна витратила 2,41 трлн грн, тоді як спочатку планували витратити лише 1,52 трлн. "Закрити" потреби держави у фінансуванні допомогли західні партнери, надавши Києву фінансову допомогу більш ніж на 1 трлн грн., стверджує депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

Як пише політик у своєму Telegram-каналі, витрати виявилися майже на 1 трлн грн більше, ніж планували витратити спочатку, що дозволило уникнути величезного дефіциту 1,4 трлн грн.

За його даними, за загальної витрати держбюджету в 2,41 трлн грн, дохід склав лише 1,49 трлн. Це гроші, які нікому не потрібно повертати, серед них:

гранти — 480,6 млрд грн, тобто міжнародні гроші, які нам "подарували";

ПДВ за ввезеними товарами — 253 млрд грн;

внутрішній ПДВ — 213,9 млрд грн;

ПДФО та військовий збір — 148,4 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 117 млрд грн;

рента на надра — 81 млрд грн;

акциз — 78,9 млрд грн;

мито — 21 млрд грн.

За даними Ярослава Железняка, всього з 24 лютого 2022 року ми отримали від міжнародних партнерів 1,1 трлн грн (близько 31,2 млрд дол.), з яких 480,6 млрд можна не віддавати, а кредитні 620 млрд доведеться повернути.

При цьому доходи бюджету України могли бути більшими як мінімум на 200 млрд грн, які недоотримала скарбниця від митниці, що, на думку нардепів, може пояснюватися корупцією.