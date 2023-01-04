Спасли от дефолта. Как западные партнеры Украины помогли выполнить госбюджет-2022

От западных партнеров поступило более триллиона гривен, часть из которых можно будет не отдавать

За военный 2022 год Украина потратила 2,41 трлн грн, в то время как изначально планировали израсходовать всего 1,52 трлн. "Закрыть" нужды государства в финансировании помогли западные партнеры, предоставив Киеву финансовой помощи более чем на 1 трлн грн, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Как пишет политик в своем Telegram-канале, расходы оказались почти на 1 трлн грн больше, чем планировали потратить изначально, что позволило избежать огромного дефицита в 1,4 трлн грн.

По его данным, при общем расходе госбюджета в 2,41 трлн грн, доход составил всего лишь 1,49 трлн. Это деньги, которые никому не нужно возвращать, в их числе:

гранты — 480,6 млрд грн, то есть международные деньги, которые нам "подарили";

НДС по ввозимым товарам — 253 млрд грн;

внутренний НДС — 213,9 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор — 148,4 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 117 млрд грн;

рента на недра — 81 млрд грн;

акциз — 78,9 млрд грн;

пошлина — 21 млрд грн.

По данным Ярослава Железняка, всего с 24 февраля 2022 года мы получили от международных партнеров 1,1 трлн грн (около 31,2 млрд долл.), из которых 480,6 млрд можно не отдавать, а вот кредитные 620 млрд придется вернуть.

При этом доходы бюджета Украины могли быть больше как минимум на 200 млрд грн, которые недополучила казна от таможни, что, по мнению нардепов, может объясняться коррупцией.