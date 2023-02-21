Россиян оставят без холодильников и микроволновок: в США рассказали, когда введут новые санкции

Российская экономика уже напоминает иранскую или венесуэльскую по степени изоляции

США вместе с другими странами Запада планируют ввести новый пакет санкций против россии уже в ближайшие дни.

Как сообщает Reuters, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что цель новых санкций США, Евросоюза и других стран будет заключаться в ограничении россии в доступе к товарам двойного назначения.

К таковым относятся, например, микроволновки и холодильники, которые используются россиянами для получения необходимых для военного производства проводников.

Также Адейемо намекнул, что в пакете санкций будут предусмотрены меры, призванные прекратить переправку нефти и запрещенных товаров через границу соседних стран. Впрочем, он не стал говорить, как это будет реализовано.

Кроме того, по его словам, коалиция из более 30 стран направит обращение к компаниям, которые продолжают иметь дела с россией о том, что они могут оказаться под вторичными санкциями.

"Мы заставим тех, кто не выполняет наши санкции и меры экспортного контроля, выбирать между экономическими связями с нашей коалицией стран, представляющих более половины мирового ВВП, и оказанием материальной поддержки россии, экономике, которая с каждым днем становится все более изолированной", — добавил он.

Адейемо отметил, что в настоящее время российская экономика напоминает Иран и Венесуэлу, но не страну G20.

Как сообщалось ранее, российский банкир Михаил Задорнов ранее рассказал, что в случае затягивания боевых действий в Украине и экономического противостояния с Западом российская экономика долго выстоять не сможет.