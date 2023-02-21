Укр

Россиян оставят без холодильников и микроволновок: в США рассказали, когда введут новые санкции

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Санкции
Санкции. Фото dw.com

Российская экономика уже напоминает иранскую или венесуэльскую по степени изоляции

США вместе с другими странами Запада планируют ввести новый пакет санкций против россии уже в ближайшие дни.

Как сообщает Reuters, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что цель новых санкций США, Евросоюза и других стран будет заключаться в ограничении россии в доступе к товарам двойного назначения.

К таковым относятся, например, микроволновки и холодильники, которые используются россиянами для получения необходимых для военного производства проводников.

Также Адейемо намекнул, что в пакете санкций будут предусмотрены меры, призванные прекратить переправку нефти и запрещенных товаров через границу соседних стран. Впрочем, он не стал говорить, как это будет реализовано.

Кроме того, по его словам, коалиция из более 30 стран направит обращение к компаниям, которые продолжают иметь дела с россией о том, что они могут оказаться под вторичными санкциями.

"Мы заставим тех, кто не выполняет наши санкции и меры экспортного контроля, выбирать между экономическими связями с нашей коалицией стран, представляющих более половины мирового ВВП, и оказанием материальной поддержки россии, экономике, которая с каждым днем становится все более изолированной", — добавил он.

Адейемо отметил, что в настоящее время российская экономика напоминает Иран и Венесуэлу, но не страну G20.

Как сообщалось ранее, российский банкир Михаил Задорнов ранее рассказал, что в случае затягивания боевых действий в Украине и экономического противостояния с Западом российская экономика долго выстоять не сможет.

Теги:
#США #Россия #Санкции