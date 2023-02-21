"Еще ничего не начиналось": известный экономист рассказал, каких санкций для россии не хватает

В некоторых сферах еще "пахать и пахать"

Украинские партнеры продолжают санкционное давление на россию из-за её полномасштабного вторжения в нашу страну. Однако, есть еще целые сферы в экономике страны-агрессора, которые, пока, остаются практически нетронутыми.

Об этом рассказал украинский и американский экономист, который консультирует США по наложению санкций на россию, Юрий Городниченко в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

По его мнению, для увеличения давления на экономику россии, он бы посоветовал (и советовал, отмечает эксперт), чтобы цены на российскую нефть снижались быстрее, а также назвал сферу, где практически "еще ничего не начиналось".

"россия очень зависит от западных технологий на любом уровне. И вот в IT-сфере там еще почти ничего такого не вводили. Ну запретили там, какие-то полупроводники экспортировать в россиию, но там много чего зависит от софта (программного обеспечения — Ред.) — и какая там у тебя операционная система, какие у тебя есть обновления, можешь ли ты пользоваться облачными сервисами. Тут можно сказать еще ничего не начиналось и я и мои коллеги мы все время продвигаем идею, что это территория, скажем так, где можно еще "пахать и пахать", — подчеркивает Городниченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты выяснили более подробно, что будет включать новый юбилейный пакет санкции от ЕС против россии.

Также мы сообщали о том, что Украина ввела новые санкции против россиян.