"Ще нічого не починалося": відомий економіст розповів, яких санкцій для росії не вистачає

У деяких сферах ще "орати і орати"

Українські партнери продовжують санкційний тиск на росію через її повномасштабне вторгнення до нашої країни. Однак, є ще цілі сфери в економіці країни-агресора, які поки залишаються практично недоторканими.

Про це розповів український та американський економіст, який консультує США щодо накладення санкцій на росію, Юрій Городниченко в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

На його думку, для збільшення тиску на економіку росії він би порадив (і радив, зазначає експерт), щоб ціни на російську нафту знижувалися швидше, а також назвав сферу, де практично "ще нічого не починалося".

"росія дуже залежить від західних технологій на будь-якому рівні. І ось в IT-сфері там ще майже нічого такого не вводили. Ну заборонили там якісь напівпровідники експортувати до росії, але там багато чого залежить від софту (програмного забезпечення — Ред.) . ) — і яка там у тебе операційна система, які у тебе є оновлення, чи можеш ти користуватися хмарними сервісамами. Тут можна сказати ще нічого не починалося і я та мої колеги ми весь час просуваємо ідею, що це територія, скажімо так, де можна ще "орати і орати", — наголошує Городниченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналісти з’ясували докладніше, що включатиме новий ювілейний пакет санкції від ЄС проти Росії.

Також ми повідомляли, що Україна ввела нові санкції проти росіян.