Росіян залишать без холодильників та мікрохвильових печей: у США розповіли, коли введуть нові санкції

Російська економіка вже нагадує іранську чи венесуельську за рівнем ізоляції.

США разом з іншими країнами Заходу планують запровадити новий пакет санкцій проти Росії вже найближчими днями.

Як повідомляє Reuters, заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що мета нових санкцій США, Євросоюзу та інших країн полягатиме в обмеженні росії у доступі до товарів подвійного призначення.

До таких відносяться, наприклад, мікрохвильові печі та холодильники, які використовуються росіянами для отримання необхідних для військового виробництва провідників.

Також Адейемо натякнув, що в пакеті санкцій буде передбачено заходи, покликані припинити переправляння нафти та заборонених товарів через кордон сусідніх країн. Втім, він не став говорити, як це буде реалізовано.

Крім того, за його словами, коаліція з більш ніж 30 країн направить звернення до компаній, які продовжують мати справи з росією, про те, що вони можуть опинитися під вторинними санкціями.

"Ми змусимо тих, хто не виконує наші санкції та заходи експортного контролю, обирати між економічними зв’язками з нашою коаліцією країн, які представляють більш ніж половину світового ВВП, та наданням матеріальної підтримки росії, економіці, яка з кожним днем стає все більш ізольованою", — додав він.

Адейемо зазначив, що зараз російська економіка нагадує Іран і Венесуелу, але не країну G20.

Як повідомлялося раніше, російський банкір Михайло Задорнов раніше розповів, що у разі затягування бойових дій в Україні та економічного протистояння із Заходом російська економіка довго вистояти не зможе.