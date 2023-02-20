Юбилейный пакет санкций против россии: в ЕС озвучили сроки утверждения
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ЕС хочет одобрить новый пакет ограничений до годовщины вторжения
Совет ЕС намерен до 24 февраля одобрить десятый пакет санкций против россии за ее полномасштабное военное вторжение в Украину.
Об этом рассказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает The Guardian.
"Он (пакет санкций, — ред.) должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля в любом случае", — отметил Боррель.
По его словам, все главы МИД стран ЕС приняли обязательство устранить препятствия, которые мешают введению санкций, до годовщины начала вторжения.
Хоть он выразил уверенность в том, что новый пакет ограничений будет одобрен до конца недели, однако подчеркнул, что он пока не утвержден.
Боррель добавил, что в списке точно будут меры против электроники, оборудования двойного назначения и запчастей к технике и авиации. При этом он отметил, что пока нет решения по российским алмазам и ядерном секторе.
Как сообщалось ранее, в новом пакете санкций Евросоюза помимо шагов по ослаблению военной промышленности будет и запрет на поставку сантехники.