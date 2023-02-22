Санкції на десятки років: Зеленський вніс до Ради новий документ проти росії

Проект постанови відправлено на розгляд

Сьогодні, 22 лютого, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради ухвалу про затвердження рішення РНБО застосувати економічні санкції щодо фінансових установ росії.

Відповідний документ було опубліковано на сайті ВРУ.

Так, Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення застосувати санкції на 50 років до всіх банків, зареєстрованих і розташованих на території росії. До них, у тому числі належать:

центральний банк рф;

небанківські кредитні організації;

оператори платіжних систем;

професійні учасники ринку;

страхові компанії;

інвестфонди;

інші фінустанови, які зареєстровані та надають послуги у росії.

У документі вказується, що йдеться про зупинення операцій з активами, що належать фінустановам рф, заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських відносин з цими установами та заборону на укладання угод і здійснення інвестицій на користь фінустанов російської федерації.

Крім того, заборонено також купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи росії. Винятком є відчуження цінних паперів (зокрема і безоплатне) на користь нашої країни.

Санкції передбачають також і заборону на здійснення фінансових інвестицій на користь фінустанов росії та призупинку виконання економічних і фінансових зобов’язань на їхню користь.

Зазначається, що передбачене також і анулювання реєстрації та заборона нових реєстрацій Національним банком України міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансові установи росії, а також її учасників. Також заборона на реєстрацію стосується й учасників фінустанови рф міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США та низка країн Європи планують найближчими днями ввести новий пакет санкцій проти рф. Цього разу країну-агресора хочуть позбавити доступу до товарів подвійного призначення.