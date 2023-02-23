Санкції проти росії на 50 років: Рада підтримала пропозицію Зеленського

"За" проголосували 325 депутатів ВР

Сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада підтримала указ президента України Володимира Зеленського про запровадження спеціальних економічних санкцій на 50 років проти фінансових установ, які зареєстровані та працюють на території росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, на підтримку проголосували 325 депутатів.

Таким чином, до списку санкцій потрапляють:

центральний банк росії;

небанківські кредитні організації;

оператори платіжних систем;

професійні учасники ринку;

страхові компанії;

інвестфонди;

інші фінустанови, які зареєстровані та надають послуги у росії.

Зазначимо, що в цьому випадку йдеться також про безліч обмежень, пов’язаних з фінансовими установами в росії. Наприклад, до них належить заборона на купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, заборона здійснення фінансових інвестицій на користь цих установ тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український та американський економіст Юрій Городниченко докладно розповів про те, яких санкцій для російської федерації зараз не вистачає.