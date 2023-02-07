Зганьбився вже не раз: розробку "логотипів ДНР-ЛНР" доручили одіозному російському дизайнеру

Стдію Артемія Лебедєва обвинувачували в плагіаті та висміювали безглузді логотипи для замовників

Російський дизайнер, пропагандист та блогер Артемій Лебедєв розробить логотипи та геральдику для бойовиків "ЛНР" та "ДНР". Його студія дизайн виграла тендер.

Про це повідомляють у Telegram-каналах проросійських бойовиків. Робота розпочнеться приблизно за місяць.

Раніше студія дизайну Лебедєва створювала роботи для московського метро, квитків РЗД, групи "Ленінград" та аеропорту "Бориспіль". На цей раз компанія виграла тендер на розробку геральдики, логотипів та навігації для захоплених регіонів Донецької та Луганської областей, які проросійські бойовики називають "республіки ЛДНР". Робота над проектом розпочнеться з березня 2023 року.

Артемій Лебедєв досить скандальна персона як у Росії, так і за кордоном. Незважаючи на його співпрацю з Україною, у якийсь момент він почав активно підтримувати війну Росії та відвідувати окуповані українські міста. Влітку 2022 року він виклав фото з даху 6-го енергоблоку Запорізької АЕС, який захопили росіяни. За його спиною можна розглянути й саму атомну станцію.

До речі, його логотипи також ставали неодноразово приводом для глузувань у соцмережах. Роботу його дизайн-студії для білоруської бургерної "Джон Федір" розкритикував сам власник. Він заявив, що сам у дитинстві малював такі ж "прогресивні" і "логотипи, що запам’ятовуються". А талісмани "Команда росії" на Олімпійські ігри довго висміювали у мережі. Головними фігурами логотипу російських спортсменів стали схрещений з матрьошкою ведмідь-неваляшка та двоногий кіт "шапка-вушанка".

Окрім невдалих логотипів студії Артема Лебедєва прославилася плагіатом, а одного разу навіть двічі на добу. Спочатку жителі Північної Осетії знайшли подібності в логотипах туристичного бренду республіки та відомої американської компанії FOREST COFFEE. Пізніше глава відомого інтернет-магазину аксесуарів для кухні Half & Half побачила схожість дизайну з програмою для організації командних спортивних ігор Street Hero. Перед цим логотип Пермі виявився майже точною копією логотипу Культурного фонду Мехіко дизайнера та книжкового графіка Габріели Родрігес (Gabriela Rodriguez Studiо). І між логотипом Ярославля від Лебедєва та логотипом американського бренду товарів для дому Up&Up теж помітили очевидну схожість.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни перемогли на конкурсі "Міс Всесвіт ", що призвело до скандалу. Українці розлютилися та завалили організаторів питаннями.