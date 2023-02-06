Скандальна "прикордонниця-мажорка" знову відзначилася: у Прикордонній службі пояснили, що з нею зараз

З сьогоднішнього дня діяльність екс-військовослужбовців у соцмережах та її особисте життя не мають жодного відношення до Держприкордонслужби

Колишню прес-офіцера Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовську звільнено з військової служби через скандальний новорічний відпочинок у Парижі. Вона була знята з посади ще наприкінці січня 2023 року.

Про це у коментарі "Телеграф" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Він також попросив не рівняти всіх прикордонників під один гребінець через дії окремих військовослужбовців.

Андрій Демченко повідомив, що після скандалу Іванну Плантовську перевели на службу до Житомирського прикордонного загону. Посаду їй підібрали таку, щоб вона була пов’язана з комунікаційним напрямом. Однак через невщухаючий резонанс керівництво Держприкордонслужби ухвалило рішення звільнити Плантовську.

"В даний час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня.

Вкотре відмічу, в час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюсь, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим", — сказав Андрій Демченко.

Також він додав, що діяльність Іванни Плантовської у соціальних мережах відтепер це її особиста справа, яка стосується лише її особистого життя. Відтепер вона не має жодного відношення до Держприкордонслужби України, наголосив Андрій Демченко. Швидше за все, він мав на увазі новий скандал, в який потрапила колишня офіцер прес-служби. На своїй особистій сторінці вона виклала фото, яке користувачі соцмереж вважали провокативним, про що негайно вирішили повідомити Плантовській. Одному з коментаторів екс-прикордонник зухвало відповіла, чим викликала новий шквал критики на свою адресу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поведінка Іванни Плантовської знецінює героїчні подвиги службовців ДПСУ та використовувалась для дискредитації влади, вважають експерти.