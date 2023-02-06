Скандальная "пограничница-мажорка" опять отличилась: в Погранслужбе объяснили, что с ней сейчас

С сегодняшнего дня деятельность экс-военнослужащей в соцсетях и ее личная жизнь не имеют никакого отношения к Госпогранслужбе

Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская уволена с военной службы из-за скандального новогоднего отдыха в Париже. Она была снята с должности еще в конце января 2023 года.

Об этом в комментарии "Телеграф" рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он также попросил не ровнять всех пограничников под одну гребенку из-за действий отдельных военнослужащих.

Андрей Демченко сообщил, что после скандала Иванну Плантовскую перевели на службу в Житомирский пограничный отряд. Должность ей подобрали такую, чтобы она не была связана с коммуникационным направлением. Однако из-за неутихающего резонанса руководство Госпогранслужбы приняло решение уволить Плантовскую.

"В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января.

Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и кичатся этим", — сказал Андрей Демченко.

Также он добавил, что деятельность Иванны Плантовской в социальных сетях отныне это ее личное дело, которое касается только ее личной жизни. Отныне она не имеет никакого отношения к Госпогранслужбе Украины, подчеркнул Андрей Демченко. Скорее всего он имел в виду новый скандал, в который угодила бывшая офицер пресс-службы. На своей личной странице она выложила фото, которое пользователи соцсетей сочли провокативным о чем немедленно решили уведомить Плантовскую. Одному из комментаторов экс-пограничник дерзко ответила, чем вызвала новый шквал критики в свой адрес.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поведение Иванны Плантовской обесценивает героические подвиги служащих ГПСУ и использовался для дискредитации власти, считают эксперты.