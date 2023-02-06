Скандал мирового уровня: на конкурсе "Миссис Вселенная-2022" победила россиянка (фото)

В сети разгорелся скандал, ведь это уже второй конкурс такого уровня, где присутствуют представительницы страны-територистки

В субботу, 4 февраля, в Болгарии состоялся конкурс красоты "Миссис Вселенная-2022", в котором принимают участие замужние женщины и те, у кого есть дети. Не путайте его с другим международным конкурсом — "Мисс Вселенная", который в этом году состоялся в США и где нас представляла Виктория Апанасенко (она выступила в образе Архангела Михаила).

На MRS Universe в 2023 году от Украины прибыли сразу пять женщин — такое произошло впервые за 45-летнюю историю конкурса. Каждая из них приложила максимум усилий, чтобы рассказать о войне в Украине как можно больше, и все пятеро получили важные титулы, отмечается на официальной странице mrs.easterneurope. Несмотря на это, победу в конкурсе среди 120 участниц из разных стран одержала россиянка Елена Максимова. Как сообщают организаторы, она стала "Миссис Удмуртия Вселенная 2022".

Это разозлило сеть и снова вызвало немало вопросов к организаторам (как и в случае с "Мисс Вселенная-2022"). Да, украинцы просто не понимают, как в нынешних реалиях на такой престижный конкурс могла попасть гражданка россии — страны, устроившей геноцид украинского народа в 21 веке, страны-террориста, чьи солдаты уже почти год убивают мирных жителей Украины.

В сети украинцы пишут: "Что, российский папик оказался богаче других?", "Я что-то не поняла, а как это произошло в нынешней обстановке? Как цивилизованный мир это допустил?", "Почему россиянки до сих пор выступают на мировых конкурсах? РФ нужно изолировать от всего мира! Ваши руки по локоть в крови, убийцы!".

Известно, что россияне 34 года. Она из Удмуртии. Работает директором центра языков и имеет двоих детей. Она – первая в истории, кто получил этот титул для россии.

Что касается Украины, то на конкурсе красоты "Миссис Вселенная-2022" выступили женщины из разных городов: Львова, Харькова, Киева, Херсона и Мариуполя.

1) "Миссис Львов" Наталья Иванова завоевала один из самых престижных титулов на конкурсе — "Миссис Топ-Европа" и попала в топ-25 самых красивых женщин на планете.

2) "Миссис Харьков" Иванна Мершинец получила титул "Миссис Независимость".

3) "Миссис Киев" Екатерина Янтух заслуженно стала "Миссис первой леди Вселенной-Вдохновения".

4) "Миссис Херсон" Надежда Шабан получила титул — "Миссис Солидарность".

5) "Миссис Мариуполь" Лидия Кнауб получила особый для Украины титул — "Миссис Отвага".

Ранее мы рассказывали, что россиянка Алла Линникова ткнула всему миру средний палец прямо со сцены "Мисс Вселенная 2022". Этот момент попал на камеры, но заметили зрители это немного позже.

Кстати, по завершении конкурсантка не очень спешит домой — Линникова до сих пор отсиживается в США и путешествует по разным штатам, однако при этом пытается особо "не светиться", поскольку боится за свою жизнь (после угроз, которые получила в свой адрес еще во время конкурса красоты). Она, напомним, получила визу на 3 года.