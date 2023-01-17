Россиянка показала всему миру средний палец прямо со сцены "Мисс Вселенная 2022" (видео)

Момент попал на видео и теперь это точно увидит весь мир

Финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" состоялся в Новом Орлеане (США) в воскресенье, 15 января. Победу одержала американка — 28-летняя Р’Бони Нола Габриэль. Несмотря на все возражения и непонимание, в Штаты прибыла и представительница россии — Анна Линникова. Россиянка опозорилась своими побегушками за украинкой в попытке сделать общее фото по указанию руководства, а теперь стало известно, что она еще показала нецензурный жест прямо со сцены.

Во время позирования в купальнике россиянка, подбрасывая накидку с изображения жар-птицы, показала средний палец, а затем с ухмылкой покинула сцену. Момент попал на видео.

Участие россиянки в "Мисс Вселенная 2022" — как она там оказалась

Как отметила журналистка, имидж-эксперт и президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, еще летом наша страна пыталась обжаловать участие россии в этом конкурсе, однако протесты оказались безрезультатными. Представительнице россии дали американскую визу, а сами организаторы конкурса заявили, что они – вне политики, рассказала Филимонова в своих InstaStories. Более того, по словам журналистки, через посольство Казахстана россиянке удалось получить визу в США на 3 года, в то время как украинке ее дали всего на 1 год.

Напомним, что Украине, несмотря на невероятно сильное выступление Виктории Апанасенко в костюме Архангела Михаила, не удалось попасть в топ-16 на "Мисс Вселенная 2022". Однако модель привезла домой другую награду — кубок Spirit of Carnival Award, который каждый год получает только одна участница.

Ранее мы рассказывали и показывали, как выглядит победительница конкурса — американская модель Р’Бони Нола Габриэль. Девушка профессионально занимается моделингом и дизайном и активно ведет свою страницу в Инстаграме.