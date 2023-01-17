Росіянка тикнула всьому світу середній палець прямо зі сцени "Міс Всесвіт 2022" (відео)

Момент потрапив на відео і тепер це точно побачить весь світ

Фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2022" відбувся у Новому Орлеані (США) у неділю, 15 січня. Перемогу здобула американка — 28-річна Р’Боні Нола Габріель. Попри всі заперечення та нерозуміння, до Штатів прибула і представниця росії — Анна Ліннікова. Росіянка зганьбилася своїми побігеньками за українкою у спробі зробити спільне фото за вказівкою керівництва, а тепер стало відомо, що вона ще й показала нецензурний жест прямо зі сцени.

Під час позування у купальнику росіянка, підкидаючи накидку із зображення жар-птиці, показала середній палець, а потім з усмішкою покинула сцену. Момент потрапив на відео.

Участь росіянки у "Міс Всесвіт 2022" — як вона там опинилася

Як зауважила журналістка, імідж-експерт та президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова, ще влітку наша країна намагалася оскаржити участь росії у цьому конкурсі, однак протести виявилися безрезультатними. Представниці рф дали американську візу, а самі організатори конкурсу заявили, що вони — поза політикою, розповіла Філімонова у своїх InstaStories. Більш того, за словами журналістки, через посольство Казахстану росіянці вдалося отримати візу до США на 3 роки, тоді як українці її дали всього на 1 рік.

Нагадаємо, що Україні, попри неймовірно сильний виступ Вікторії Апанасенко у костюмі Архангела Михаїла, не вдалося потрапити до топ-16 на "Міс Всесвіт 2022". Однак модель привезла додому іншу нагороду — кубок Spirit of Carnival Award, який щороку отримує лише одна учасниця.

Раніше ми розповідали й показували, як виглядає цьогорічна переможниця конкурсу — американська модель Р’Боні Нола Габріель. Дівчина професійно займається моделінгом та дизайном і активно веде свою сторінку в Інстаграм.