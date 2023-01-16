На "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко виборола для України особливу нагороду (фото)

Цей особливий титул та незвичайну нагороду щороку може одержати тільки одна конкурсантка і цьогоріч — це представниця України

У ніч проти неділі, 15 січня, у Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт 2022". Переможницею стала представниця США — Р’Бонні Нолу Габріель. Друге і третє місце — за конкурсантками з Венесуели та Домініканської Республіки, відповідно.

Українці Вікторії Апанасенко, на жаль, не вдалося увійти навіть до топ-16 претенденток на звання "Міс Всесвіт 2022". Проте вона здобула іншу унікальну нагороду — її присуджують лише одній дівчині щороку. Що це за титул і як виглядає сама нагорода, Вікторія показала у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

"Але одну із головних нагород я забрала", – підписала конкурсантка фотографію. На ній — кубок Spirit of Carnival Award (у перекладі — "Дух карнавалу"). Особливою статуеткою відзначають лише одну учасницю з усіх країн (цьогоріч їх, нагадаємо, було 86).

Нагадаємо, що на конкурсі Вікторія вразила публіку своїм виходом у національному костюмі. Дівчина з'явилася на сцені в образі Архангела Михаїла — у білій сукні, з мечем у руках і крилами за спиною. Войовничий образ дуже сподобався і глядачам, і журі.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2022" і публікував найгарячіші фото 28-річної Р’Боні Нола Габріелі. Дівчина зуміла обійти 85 конкуренток.