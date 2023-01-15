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Переможницею "Міс Всесвіт-2022" стала американка: чи дісталося Україні місце у топ найкращих (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Конкурс краси виграла представниця США Р’Боні Нола Габріель
Конкурс краси виграла представниця США Р’Боні Нола Габріель. Фото https://www.instagram.com/

Вікторія Апанасенко вибула із боротьби за корону. Так само, як і росіянка

У конкурсі краси "Міс Всесвіт – 2022", який пройшов цієї ночі в Новому Орлеані (США), перемогла представниця тих самих Штатів, 28-річна Р’Боні Нола Габріель. Журі обирало із 86 претенденток. Українка Вікторія Апанасенко, як і росіянка Анна Ліннікова з країни-терористки, вибула при відборі у найкращі 16 претенденток конкурсу.

Друге та третє місця посіли представниці Венесуели Аманда Дудамель і Домініканської Республіки Андреїна Мартінес.

Що відомо про Р’Бонні Нолу Габріель — нову "Міс Всесвіт"

28-річна дівчина стала найстаршою "Міс Всесвітом" в історії конкурсу.

Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель

На конкурсі Р’Боні Нола Габріель постала у масивному костюмі. Дівчина ледве пересувалася на сцені. Вбрання, за словами ведучого шоу, символізувало успіхи Штатів у підкоренні Місяця.

Габріель із Х’юстона, штат Техас, її мама – американка, батько – філіппінець. Є екодизайнером. Зазначимо, що востаннє представниці США ставали переможницями конкурсу у 2012 році. Габріель — сьома американка, яка виграла конкурс.

Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель
Р’Боні Нола Габріель

Своєю чергою українка Вікторія Апанасенко у перші дні здивувала глядачів та журі своєю появою у шикарному костюмі "Воїн світла" під час демонстрації національних нарядів. На жаль, Апанасенко не пройшла у топ-16 "Міс Всесвіт" та вибула з боротьби за корону.

вікторія апанасенка
вікторія апанасенка
вікторія апанасенка

Нагадаємо, що неприємним сюрпризом став допуск до участі моделі з країни-терориста росії Анни Ліннікової. Заявивши, що конкурс – "поза політикою", вона розлютила користувачів соцмереж, які висловили своє невдоволення її участю в конкурсі.

Раніше ми розповідали, як виглядає і що постить у своєму інстаграмі міс Україна-Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко. Зараз дівчина має понад 230 тис. підписників і дуже багато фото з різноманітних фотосесій.

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