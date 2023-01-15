Переможницею "Міс Всесвіт-2022" стала американка: чи дісталося Україні місце у топ найкращих (фото, відео)

Вікторія Апанасенко вибула із боротьби за корону. Так само, як і росіянка

У конкурсі краси "Міс Всесвіт – 2022", який пройшов цієї ночі в Новому Орлеані (США), перемогла представниця тих самих Штатів, 28-річна Р’Боні Нола Габріель. Журі обирало із 86 претенденток. Українка Вікторія Апанасенко, як і росіянка Анна Ліннікова з країни-терористки, вибула при відборі у найкращі 16 претенденток конкурсу.

Друге та третє місця посіли представниці Венесуели Аманда Дудамель і Домініканської Республіки Андреїна Мартінес.

Що відомо про Р’Бонні Нолу Габріель — нову "Міс Всесвіт"

28-річна дівчина стала найстаршою "Міс Всесвітом" в історії конкурсу.

На конкурсі Р’Боні Нола Габріель постала у масивному костюмі. Дівчина ледве пересувалася на сцені. Вбрання, за словами ведучого шоу, символізувало успіхи Штатів у підкоренні Місяця.

Габріель із Х’юстона, штат Техас, її мама – американка, батько – філіппінець. Є екодизайнером. Зазначимо, що востаннє представниці США ставали переможницями конкурсу у 2012 році. Габріель — сьома американка, яка виграла конкурс.

Своєю чергою українка Вікторія Апанасенко у перші дні здивувала глядачів та журі своєю появою у шикарному костюмі "Воїн світла" під час демонстрації національних нарядів. На жаль, Апанасенко не пройшла у топ-16 "Міс Всесвіт" та вибула з боротьби за корону.

Нагадаємо, що неприємним сюрпризом став допуск до участі моделі з країни-терориста росії Анни Ліннікової. Заявивши, що конкурс – "поза політикою", вона розлютила користувачів соцмереж, які висловили своє невдоволення її участю в конкурсі.

Раніше ми розповідали, як виглядає і що постить у своєму інстаграмі міс Україна-Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко. Зараз дівчина має понад 230 тис. підписників і дуже багато фото з різноманітних фотосесій.