Победительницей "Мисс Вселенная-2022" стала американка: досталось ли Украине место в топ лучших (фото, видео)

Виктория Апанасенко выбыла из борьбы за корону. Также, как и россиянка

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2022", который прошел этой ночью в Новом Орлеане (США), победила представительница тех же Штатов, 28-летняя Р'Бонни Нола Габриэль. Жюри выбирало из 86 претенденток. Украинка Виктория Апанасенко, как и россиянка Анна Линникова со страны-террористки, выбыла при отборе в лучшие 16 претенденток конкурса.

Второе и третье места заняли представительницы Венесуэлы Аманда Дудамель и Доминиканской Республики Андреина Мартинес.

Что известно о Р'Бонни Нолу Габриэль — новую "Мисс Вселенную"

28-летняя девушка стала самой старшей "Мисс Вселенной" в истории конкурса.

На конкурсе Р'Бонни Нола Габриэль предстала в массивном костюме. Девушка еле передвигалась в нем на сцене. Одеяние, по словам ведущего шоу, символизировало успехи Штатов в покорении Луны.

Габриэль из Хьюстона, штат Техас, ее мама — американка, отец — филиппинец. Является эко-дизайнером. Отметим, что в последний раз представительницы США становились победительницами конкурса в 2012 году. Габриель — седьмая американка, выигравшая конкурс.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов. К сожалению, Апанасенко не прошла в топ-16 "Мисс Вселенная" и выбыла из борьбы за корону.

Напомним, что неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста россии Анны Линниковой. Заявив, что конкурс – "вне политики", она взбесила пользователей соцсетей, который выразили свое недовольство ее участием в конкурсе.

Ранее мы рассказывали, как выглядит и что постит в своем инстаграме мисс Украина-Вселенная 2022 года Виктория Апанасенко. Сейчас у девушки более 230 тыс. подписчиков и очень много фото из разнообразных фотосессий.