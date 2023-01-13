"Домой, какать в выгребные ямы!": сеть в гневе из-за допуска россиянки в полуфинал "Мисс Вселенная" вместе с украинкой

Во время фотосессии нашей Виктории Апанасенко даже пришлось меняться местами с другими участницами, чтобы не стоять рядом с наглой россиянкой

Международный конкурс "Мисс Вселенная 2022" стартовал в Новом Орлеане (США) в среду, 11 января. В ходе полуфинала зрители впервые увидели конкурсные наряды участниц. Девушки дефилировали на сцене в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках.

Украину на конкурсе представляет 28-летняя модель Виктория Апанасенко. Накануне девушка поразила публику своим национальным нарядом – на сцене Виктория появилась в образе Архангела Михаила, с мечом в руках и огромными крыльями за спиной.

Вечернее платье модели было украшено украинской символикой – на ней можно заметить сердце в цветах украинского флага. А свой купальник Виктория Апанасенко дополнила накидкой с надписью "Be brave like Ukraine" (в переводе — "Будь мужественным, как Украина") и изображением девушки в венке и вышиванке.

Зрителям все три образа девушки очень понравились. В соцсетях представительницу Украины забрасывают комплиментами.

Апанасенко даже записала инстаграм-сторис, в которой благодарит всех за поддержку и теплые слова, однако отмечает, что отписать каждому просто не в состоянии.

Впрочем, был на полуфинале и неприятный сюрприз – среди участниц заметили россиянку. Представительница россии — 22-летняя Анна Линникова, которая замалчивает войну против Украины и заявляет, что конкурс вне политики.

Девушка активно фотографируется с коллегами и ведет соцсети, рассказывая своим подписчикам о конкурсе красоты. Ее фото можно найти на официальной странице конкурса красоты в инстаграме.

Поддерживают ее там, как выяснилось, только земляки. Тем временем весь цивилизованный мир в шоке с того, что США допустили россию к конкурсу такого уровня. Пользователи соцсетей не могут сдержать гнева:

Что делает россиянка в Америке? А как же "Америка во всем виновата"???? Домой, какать в выгребные ямы!

Почему без унитаза? Унитаз – главный тренд на паРаше.

Ей нужно было запретить участвовать.

А что ты там забыла? Кого ты представляешь – убийц и палачей?

Очень знаковое и циничное кроваво-красное платье…на выход. Вы, оказывается, воображаете себя в крови украинских детей. Полностью в стиле россии.

Какой же цинизм!!!! Сражаются с Америкой и приехать на конкурс. ну и цвет платья очень символичен как для страны убийцы!!!!

Очень странно, что участницу из Оркостана допустили к участию… Хотя, может, ей приготовили ленту с надписью #russiaisaterroriststate и торжественно вручат!

А выход в вашем национальном костюме мусорного пакета вы подготовили?

Между тем, накануне полуфинала, когда нужно было сделать групповое фото участниц, представительница Украины отказалась стоять рядом с россиянкой. Виктория Апанасенко, заметив, что Анна Линникова собирается встать прямо возле нее в первом ряду, поменялась местами с соседками и таким образом дистанцировалась от представительницы страны-террориста.

Виктория попросила своих соседок поменяться с ней местами и те не отказали

Напомним, что финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" состоится в субботу, 14 января 2023 года. А пока есть возможность просмотреть полуфинал.

Полуфинал конкурса "Мисс Вселенная 2022" — полная версия

Ранее мы рассказывали, как выглядит и что постит в своем инстаграме мисс Украина-Вселенная 2022 года Виктория Апанасенко. Сейчас у девушки более 230 тыс. подписчиков и очень много фото из разнообразных фотосессий.