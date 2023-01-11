Как выглядит и что постит в Instagram мисс Украина-Вселенная 2022 (фото, видео)

Украинка уже находится в США и готовится к началу конкурса

В среду, 11 января, в Новом Орлеане (США) стартует 71-й конкурс "Мисс Вселенная 2022". Честь Украины будет защищать 28-летняя Виктория Апанасенко. "Телеграф" рассказывает, что о известно о красавице и чем она делится в социальных сетях.

Виктория Апанасенко родом из Чернигова. Окончила факультет психологии КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". Профессионально занимается моделингом. Является амбассадоркой направления "Мир" Глобального договора ООН в Украине. Если до начала полномасштабной войны в ее в Instagram было много фотокарточек с путешествий и пляжных снимков, то теперь она активно занимается волонтерством и благотворительностью. Ныне красавица находится в США и с удовольствием делится подробностями конкурса "Мисс Вселенная 2022".

Как выглядит Мисс Украина-Вселенная 2022 Виктория Апанасенко

В соцсетях красавицы много снимков с различных фотоссесий.

Виктория, судя по всему, была заядлой путешественницей до 24 февраля 2022 года.

С первых дней полномасштабного вторжения Апанасенко выступила в поддержку родной страны. На аккаунте периодически появляются социальные ролики с участием девушки. Виктория помогает и словом (делится в соцсетях информацией о военных преступлениях рф), и делом (готовила еду для наших защитников и пожилых людей, доставляла гуманитарную помощь). С волонтерской миссией модель побывала в пострадавших от российских захватчиков городах Украины. На странице много фотографий на фоне руин.

Сейчас Виктория радует подписчиков кадрами с подготовки к конкурсу.

Конкурс "Мисс Вселенная 2022": когда начало и где можно посмотреть онлайн

Трансляция конкурса "Мисс Вселенная 2022" будет проходить на YouTube-канале Miss Universe. Начало конкурса по киевскому времени — 12 января 3:00. После основной программы состоится конкурс национальных костюмов – наша красавица Виктория Апанасенко предстанет в необычном образе Архангела Михаила. Уже 15 января – финал, на котором определят победительницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победившую на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2021 году индианку Харнааз Сандху захейтили в сети за лишний вес.