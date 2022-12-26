"Уровень лицемерия впечатляет": украинцев разозлила победа россиянки в конкурсе с картиной о беженцах

Россиянка изобразила посттравматические реакции украинских беженцев на громкие звуки

Украинцы возмущенно отреагировали на выигрыш россиянка в ежегодном конкурсе Global Healthcare Illustration Awards 2022, который проводится британской ассоциацией иллюстраторов The AOI совместно с Eradigm Consulting. За свою работу под названием "Случай звукового загрязнения" она получила золотую награду с денежной премией.

Сообщение о победителе конкурса было опубликовано на официальной странице AOI в социальной сети Twitter. В нём указывается, что "Золотую награду с денежным призом в размере 3000 фунтов стерлингов получает работа Анны Хохловой "Случай звукового загрязнения"".

В свой картине россиянка попыталась рассказать, о посттравматических реакциях украинских беженцев на громкие звуки, а также звуковое загрязнение в более широком масштабе.

"Этот проект был создан в ответ на сообщения очевидцев о том, что украинские беженцы испытывают посттравматические реакции на громкие звуки, которые напоминают им воздушные атаки", — говорится на сайте премии.

Также там отметили, что жюри присудило эту награду за то, насколько хорошо эта иллюстрация подходит к конкретной ситуации, но при этом представляет более широкий спектр психологических и физических проблем.

Сообщается, что Анна Хохлова является иллюстратором из Москвы, которая окончила Британскую высшую школу дизайна.

"С 24 февраля 2022 года ее жизнь хоть и не остановилась, как у многих украинцев, но изменилась навсегда. Она поддерживает беженцев всеми возможными способами. А в случае победы хотела бы перевести все свои призовые деньги в фонд беженцев по выбору организатора", — пишут организаторы.

На награждение россиянки обратила внимание украинская журналистка и детская писательница Ольга Русина. В своем посте она выразила свое возмущение по поводу произошедшего.

"Известный международный конкурс иллюстраций наградил россиянку за то, что она нарисовала как украинцев травмировала война…. просто нет слов", — возмутилась Ольга.

Подобное мнение выразили и многие украинцы, в комментариях к посту о награде. Некоторые заявили, что данным поступком организация обидела наших граждан.

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