"Рівень лицемірства вражає": українців розлютила перемога росіянки у конкурсі з картиною про біженців

Росіянка зобразила посттравматичні реакції українських біженців на гучні звуки

Українці обурено відреагували на виграш росіянка у щорічному конкурсі Global Healthcare Illustration Awards 2022, що проводиться британською асоціацією ілюстраторів The AOI спільно з Eradigm Consulting. За свою роботу під назвою "Випадок звукового забруднення" вона здобула золоту нагороду з грошовою премією.

Повідомлення про переможця конкурсу було опубліковано на офіційній сторінці AOI у соціальній мережі Twitter. У ньому зазначається, що "Золоту нагороду з грошовим призом у розмірі 3000 фунтів стерлінгів отримує робота Ганни Хохлової "Випадок звукового забруднення"".

У своїй картині росіянка спробувала розповісти про посттравматичні реакції українських біженців на гучні звуки, а також звукове забруднення в ширшому масштабі.

"Цей проект було створено у відповідь на повідомлення очевидців про те, що українські біженці зазнають посттравматичних реакцій на гучні звуки, які нагадують їм повітряні атаки", — йдеться на сайті премії.

Також там зазначили, що журі присудило цю нагороду за те, наскільки добре ця ілюстрація підходить до конкретної ситуації, але при цьому становить ширший спектр психологічних та фізичних проблем.

Повідомляється, що Ганна Хохлова є ілюстратором із Москви, яка закінчила Британську вищу школу дизайну.

"З 24 лютого 2022 року її життя хоч і не зупинилося, як у багатьох українців, але змінилося назавжди. Вона підтримує біженців усіма можливими способами. А у разі перемоги хотіла б перевести всі свої призові гроші до фонду біженців на вибір організатора", — пишуть організатори.

На нагородження росіянки звернула увагу українська журналістка та дитяча письменниця Ольга Русіна. У своєму пості вона висловила своє обурення з приводу того, що сталося.

"Відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна... просто немає слів", — обурилася Ольга.

Подібну думку висловили й багато українців, у коментарях до поста про нагороду. Деякі заявили, що цим вчинком організація образила наших громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повідомлення відомої блогерки про відключення світла викликали обурення у мережі.

Також ми повідомляли, що СБУ навідалася з обшуками до Мураєва, а в мережі знайшли привід для обурення.