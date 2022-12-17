Паркет зіпсується: ниття відомої блогерки про відключення світла викликало відверте обурення в мережі

Дівчина переживає, що у неї зіпсується паркет у той час, коли хтось з українців не може навіть нормально поїсти

Українська блогерка Тетяна Самбурська поскаржилася на вимушене відключення електрики, яке відбувається в нашій країні через масовані ракетні обстріли країною-агресором росією.

Дівчина поскаржилася в соцмережі Інстаграм, що в неї теж почали відключати світло, попри те, що її будинок на одній лінії з лікарнею. Дівчина зазначила, що її підлога тепер постійно охолоджуватиметься і довго нагріватиметься, а це погано, адже у неї підлога з натурального паркету і він може зіпсуватись. Також у неї немає Wi-Fi, теплої води, тому що все на електриці.

При цьому блогерка попросила відписатися від її акаунту тих користувачів, які радіють такому її положенню.

Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Багатьом українцям зараз дуже далека проблема опалення підлог у той час, коли в моменти відключення світла складно не те що зігрітися та скористатися інтернетом, а й просто поїсти теплої їжі. Люди зазначили, що це дуже безвідповідально взагалі включати опалення підлоги, адже зараз як ніколи слід заощаджувати електрику навіть тим, кому пощастило завжди мати світло.

Нагадаємо, що Тетяна Самбурська — одна з тих блогерів, які оскандалилися з "голодною тусою" у Львові. Тоді під "роздачу" потрапили такі блогери, як Олександр Заліско, Олександра Пустовіт, Наталі Литвин, Олександр Куровський, Дарія Запискова, а також телеведучий Володимир Остапчук.