Паркет испортится: нытье известной блогерши об отключении света вызвало откровенное возмущение в сети

Девушка переживает, что у нее испортится паркет в то время, когда кто-то из украинцев не может даже нормально поесть

Украинская блогерша Татьяна Самбурская пожаловалась на вынужденное отключение электричества, которое происходит в нашей стране из-за массированных ракетных обстрелов страной-агрессором россией.

Девушка пожаловалась в соцсети Инстаграм, что у нее тоже начали отключать свет несмотря на то, что ее дом на одной линии с больницей. Девушка отметила, что ее пол теперь будет постоянно охлаждаться и долго нагреваться, а это плохо, ведь у нее пол из натурального паркета и он может испортиться. Также у нее отсутствует Wi-Fi, теплая вода, потому что все на электрике.

При этом блогерша попросила отписаться от ее аккаунта тех пользователей, которые радуются такому ее положению.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Многим украинцам сейчас очень далека проблема отопления полов в то время, когда в моменты отключения света сложно не то что согреться и воспользоваться интернетом, но и попросту поесть теплой пищи. Люди отметили, что это очень безответственно вообще включать отопление полов, ведь сейчас как никогда следует экономить электричество даже тем, кому посчастливилось всегда иметь свет.

Напомним, что Татьяна Самбурская — одна из тех блогеров, которые оскандалились с "голодной тусой" во Львове. Тогда под "раздачу" попали такие блогеры, как Александр Залиско, Александра Пустовит, Натали Литвин, Александр Куровский, Дарья Записочная, а также телеведущий Владимир Остапчук.