Як виглядає і що постить у Instagram міс Україна-Всесвіт 2022 (фото, відео)

Українка вже перебуває у США та готується до початку конкурсу

У середу, 11 січня, у Новому Орлеані (США) стартує 71-й конкурс "Міс Всесвіт 2022". Честь України захищатиме 28-річна Вікторія Апанасенко. "Телеграф" розповідає, що відомо про красуню і чим вона ділиться в соціальних мережах.

Вікторія Апанасенко родом із Чернігова. Закінчила факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". Професійно займається моделінгом. Є амбасадоркою напрмяку "Мир" Глобального договору ООН в Україні. Якщо до початку повномасштабної війни в її Instagram було багато фотокарток з подорожей та пляжних знімків, то тепер вона активно займається волонтерством і благодійністю. Нині красуня перебуває у США й із задоволенням ділиться подробицями конкурсу "Міс Всесвіт 2022".

Як виглядає Міс Україна-Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко

У соцмережах красуні багато знімків із різних фотосесій.

Вікторія, судячи з усього, була затятою мандрівницею до 24 лютого 2022 року.

З перших днів повномасштабного вторгнення Апанасенко виступила на підтримку рідної країни. На обліковому записі періодично з’являються соціальні ролики за участю дівчини. Вікторія допомагає і словом (ділиться в соцмережах інформацією про військові злочини рф), і справою (готувала їжу для наших захисників та людей похилого віку, доставляла гуманітарну допомогу). З волонтерською місією модель побувала у містах України, які постраждали від російських загарбників. На сторінці багато фотографій на тлі руїн.

Наразі Вікторія радує підписників кадрами з підготовки до конкурсу.

Конкурс "Міс Всесвіт 2022": коли початок і де можна подивитися онлайн

Трансляція конкурсу "Міс Всесвіт 2022" проходитиме на YouTube-каналі Miss Universe. Початок конкурсу за київським часом – 12 січня о 3:00. Після основної програми відбудеться конкурс національних костюмів – наша красуня Вікторія Апанасенко постане у незвичайному образі Архангела Михайла. Вже 15 січня – фінал, на якому визначать переможницю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможницю престижного конкурсу краси "Міс Всесвіт" в 2021 році індіанку Харнааз Сандху захейтіли в мережі за зайву вагу.