Учасниця "Міс Всесвіт" від України постала в образі Архангела Михаїла і потрясла мережу (фото)

Символічний образ отримав назву "Воїн світла"

В середу, 21 грудня, У мережі показали костюм переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Вікторії Апанасенко, в якому вона вийде на сцену "Міс Всесвіт-2022". Українці в захваті.

Образ Вікторії отримав назву "Воїн світла". Над ним працювала відома українська художниця по костюмах Леся Патока, яка співпрацювала з зірками українського шоубізнесу: Джамалою, Ольгою Поляковою, "Бумбокс" та іншими відомими особистостями.

"Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем. В руках у Вікторії зброя, її тіло в обладунках, водночас вона несе світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором", — про це пишуть організатори конкурсу в Інстаграмі. Додамо, що конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" відбудеться 11 січня в Новому Орлеані (США).

В коментарях до посту українці висловили свою думку щодо національного костюма. Підписники подякували команді художниці за те, що вони змогли передати героїзм і силу духу українців під час війни. Образ назвали символічним і неймовірним.

Нагадаємо, що у 2021-му році перемогу на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2021" здобула 21-річна представниця Індії — Харнааз Сандху.