Ну який же Національний відбір і без мемів та жартів

У суботу, 17 грудня, у Києві визначились із представником України на Євробаченні у 2023 році, яке від імені нашої країни пройде у британському Ліверпулі у травні. Переможцями Національного відбору стали гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". І, звичайно ж, у найкращих традиціях українського відбору — після фіналу мережа "вибухнула" мемами та приколами про конкурс.

Оскільки переможці Нацвідбору стала досить колоритною групою, адже її вокаліст родом з Нігерії, це й стало одним із "приводів" для жартів у мережі. Користувачі вже прогнозують привабливі заголовки російських ЗМІ про "укронацистів", а точніше про "афронацистів". Інші ж весело зазначають, що зате одразу видно, що хлопці не москалі.

Не оминули і "срачі" у соцмережах після голосувань, де завжди стикаються фан-групи кожного учасника. Користувачі спробували показати, як це виглядає. Прилетіло і за "нерозголошення" місця проведення, коли всі телеглядачі чудово чули, де проходив конкурс.

"Євробачення-2023": де і коли відбудеться

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, який, до речі, проводитиметься вже в 67-й раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.

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Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.