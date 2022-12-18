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"Зате відразу видно, що не моск*лі": мережа "вибухнула" жартами та мемами після Нацвідбору на Євробачення 2023

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023 Новина оновлена 18 грудня 2022, 11:59
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023. Фото Колаж "Телеграфа"

Ну який же Національний відбір і без мемів та жартів

У суботу, 17 грудня, у Києві визначились із представником України на Євробаченні у 2023 році, яке від імені нашої країни пройде у британському Ліверпулі у травні. Переможцями Національного відбору стали гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". І, звичайно ж, у найкращих традиціях українського відбору — після фіналу мережа "вибухнула" мемами та приколами про конкурс.

Оскільки переможці Нацвідбору стала досить колоритною групою, адже її вокаліст родом з Нігерії, це й стало одним із "приводів" для жартів у мережі. Користувачі вже прогнозують привабливі заголовки російських ЗМІ про "укронацистів", а точніше про "афронацистів". Інші ж весело зазначають, що зате одразу видно, що хлопці не москалі.

Не оминули і "срачі" у соцмережах після голосувань, де завжди стикаються фан-групи кожного учасника. Користувачі спробували показати, як це виглядає. Прилетіло і за "нерозголошення" місця проведення, коли всі телеглядачі чудово чули, де проходив конкурс.

Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023
Найкращі приколи про Нацвідбір 2023

"Євробачення-2023": де і коли відбудеться

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, який, до речі, проводитиметься вже в 67-й раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.

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Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.

Теги:
#Сміх #Євробачення #Гумор #Приколи #Нацвідбір #Нацвідбір Євробачення