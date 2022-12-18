Ну какой же Национальный отбор и без мемов и шуток

В субботу, 17 декабря, в Киеве определились с представителем Украины на Евровидении в 2023 году, которое от имени нашей страны пройдет в британском Ливерпуле в мае. Победителями Национального отбора стали — группа TVORCHI с песней "Heart of Steel". И конечно же, в лучших традициях украинского отбора — после финала сеть "взорвалась" мемами и приколами про конкурс.

Поскольку победители Нацотбора стала достаточно колоритная группа, ведь в ее вокалист родом из Нигерии, это и стало одним из "поводов" для шуток в сети. Пользователи уже прогнозируют уморительные заголовки российских СМИ про "укронацистов", а точнее про "афронацистов". Другие же весело отмечают, что зато сразу видно, что парни не москали.

Не обошли стороной и "срачи" в соцсетях после голосований, где всегда сталкиваются фан-группы каждого участника. Пользователи попытались наглядно показать, как это выглядит. Прилетело и за "неразглашение" места проведения, когда все телезрители прекрасно слышали, где проходил конкурс.

"Евровидение-2023": где и когда состоится

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который кстати будет проводиться уже в 67-й раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказался от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.

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Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая.