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"Зато сразу видно, что не моск*ли": сеть "взорвалась" шутками и мемами после Нацотбора на Евровидение 2023

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Лучшие приколы про Нацотбор 2023 Новость обновлена 18 декабря 2022, 11:59
Лучшие приколы про Нацотбор 2023. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ну какой же Национальный отбор и без мемов и шуток

В субботу, 17 декабря, в Киеве определились с представителем Украины на Евровидении в 2023 году, которое от имени нашей страны пройдет в британском Ливерпуле в мае. Победителями Национального отбора стали — группа TVORCHI с песней "Heart of Steel". И конечно же, в лучших традициях украинского отбора — после финала сеть "взорвалась" мемами и приколами про конкурс.

Поскольку победители Нацотбора стала достаточно колоритная группа, ведь в ее вокалист родом из Нигерии, это и стало одним из "поводов" для шуток в сети. Пользователи уже прогнозируют уморительные заголовки российских СМИ про "укронацистов", а точнее про "афронацистов". Другие же весело отмечают, что зато сразу видно, что парни не москали.

Не обошли стороной и "срачи" в соцсетях после голосований, где всегда сталкиваются фан-группы каждого участника. Пользователи попытались наглядно показать, как это выглядит. Прилетело и за "неразглашение" места проведения, когда все телезрители прекрасно слышали, где проходил конкурс.

Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023
Лучшие приколы про Нацотбор 2023

"Евровидение-2023": где и когда состоится

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который кстати будет проводиться уже в 67-й раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказался от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.

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Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая.

Теги:
#Смех #Евровидение #Юмор #Приколы #Нацотбор #Нацотбор Евровидение