Участница "Мисс Вселенная" от Украины предстала в образе Архангела Михаила и потрясла сеть (фото)

Символический образ получил название "Воин света"

В среду, 21 декабря, в сети показали костюм победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" Виктории Апанасенко, в котором она выйдет на сцену "Мисс Вселенная-2022". Украинцы в восторге.

Образ Виктории получил название "Воин света". Над ним работала известная украинская художница по костюмам Леся Патока, которая сотрудничала со звездами украинского шоу-бизнеса: Джамалой, Ольгой Поляковой, "Бумбокс" и другими известными личностями.

"Костюм "Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. В руках у Виктории оружие, ее тело в доспехах, одновременно она несет свет из-за темноты, которая пришла на наши земли с агрессором", — об этом пишут организаторы конкурса в Инстаграме. Добавим, что конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" состоится 11 января в Новом Орлеане (США).

В комментариях к посту украинцы высказали свое мнение по поводу национального костюма. Подписчики поблагодарили команду художницы за то, что они смогли передать героизм и силу духа украинцев во время войны. Образ назвали символическим и невероятным.

Напомним, что в 2021 году победу на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2021" одержала 21-летняя представительница Индии — Харнааз Сандху.