Конкурс "Мисс Украина Вселенная 2022" отменили, однако победительницу назвали: что известно о самой красивой украинке

В 2022-м году Украина отказалась традиционного шоу, и выбрала победительницу заочно.

Из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязал кровавый диктатор владимир путин, украинки остались без традиционного конкурса красоты — "Мисс Украина Вселенная 2022". Организаторы шоу приняли решение не проводить "стандартный" конкурс, однако это не значит, что Украины не будет на конкурсе "Мисс Вселенная". Было принято решение передать титул девушке, которая заняла второе место на конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2021" — I Вице-Мисс Виктории Апанасенко.

Об этом сообщили на официальной странице конкурса "Мисс Украина Вселенная" в Инстаграм. Отмечается, что это решение было принято после переговоров с партнерами из Miss Universe (Мисс Вселенная"), что значит, что это решение законное.

"В связи с полномасштабной войной в Украине Оргкомитет Мисс Украина Вселенная отказался от традиционного праздничного шоу в этом году. Посоветовавшись с партнерами из Miss Universe, было принято решение передать титул "Мисс Украина Вселенная" Виктории Апанасенко, I Вице-Мисс Украина Вселенная-2021" — говорится в сообщении.

Виктория признается, что новость, что она выбрана новой "Мисс Украиной Вселенной" была для нее шоком, ведь она мечтала об этом с детства. Она очень рада, что сможет представить свою страну на международной арене, и постарается сделать это достойно.

"Я отдаю себе отчет в такое тяжелое и ужасное время быть одним из послов Украины на международной арене. Но я украинка – мы смелые, сильные и решительные. Несмотря ни на что, я верю в то, что вместе мы сможем победить зло, пришедшее на наши земли" — отметила модель.

Что известно о Виктории Апанасенко

Виктория родом с Чернигова. Она окончила факультет психологии КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". По словам девушки, она пошла в эту профессию, потому что всегда хотела помогать уязвимым слоям населения. Также девушка – профессиональная модель, которая активно поддерживает и сотрудничает с различными украинскими брендами.

Отметим, что с начала войны в Украине Виктория активно занимается волонтерством: девушка помогает столичному заведению Naіve готовить еду для ВСУ и пожилых людей. Также она занимается адресной доставкой продуктов, медикаментов и средств гигиены для детей, пожилых людей и беженцев.

Сейчас на странице девушки в соцсети можно увидеть много фото с различных фотосессий, которые посвящены различным социальным проектам и войне. Также она периодически показывает результаты своей волонтерской работы.

Напомним, что в 2021-м году победу на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2021" одержала 21-летняя представительница Индии — Харнааз Сандху.