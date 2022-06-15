Конкурс "Міс Україна Всесвіт 2022" скасували, проте переможницю назвали: що відомо про найкрасивішу українку

У 2022-му році Україна відмовилася традиційного шоу, і обрала переможницю заочно.

Через повномасштабну війну в Україні, яку розв’язав кривавий диктатор володимир путін, українки залишилися без традиційного конкурсу краси — "Міс Україна Всесвіт 2022". Організатори шоу вирішили не проводити "стандартний" конкурс, однак це не означає, що Україна не буде на конкурсі "Міс Всесвіт". Було ухвалено рішення передати титул дівчині, яка посіла друге місце на конкурсі "Міс Україна Всесвіт-2021" — І Віцеміс Вікторії Апанасенко.

Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в Інстаграм. Зазначається, що це рішення було ухвалено після переговорів із партнерами з Miss Universe (Міс Всесвіт), що означає, що це рішення є законним.

"У зв’язку з повномасштабною війною в Україні Оргкомітет Міс Україна Всесвіт відмовився від традиційного святкового шоу цього року. Порадившись із партнерами з Miss Universe, було прийнято рішення передати титул "Міс Україна Всесвіт" Вікторії Апанасенко, I Віцеміс Україна Всесвіт-2021 " — йдеться у повідомленні.

Вікторія зізнається, що новина, що вона обрана новою "Міс Україною Всесвіту", була для неї шоком, адже вона мріяла про це з дитинства. Вона дуже рада, що зможе представити свою країну на міжнародній арені, і намагатиметься зробити це гідно.

"Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним із амбасадорів України на міжнародній арені. Але я українка - ми сміливі, сильні і рішучі. Незважаючи ні на що, я вірю в те, що разом ми зможемо перемогти зло, що прийшло на наші землі" — відзначила модель.

Що відомо про Вікторію Апанасенко

Вікторія родом із Чернігова. Вона закінчила факультет психології КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". За словами дівчини, вона пішла у цю професію, бо завжди хотіла допомагати вразливим верствам населення. Також дівчина – професійна модель, яка активно підтримує та співпрацює з різними українськими брендами.

Зазначимо, що з початку війни в Україні Вікторія активно займається волонтерством: дівчина допомагає столичному закладу Naive готувати їжу для ЗСУ та людей похилого віку. Також вона займається адресною доставкою продуктів, медикаментів та засобів гігієни для дітей, людей похилого віку та біженців.

Зараз на сторінці дівчини в соцмережі можна побачити багато фото з різних фотосесій, присвячених різним соціальним проєктам та війні. Також вона періодично показує результати своєї волонтерської роботи.

Нагадаємо, що у 2021-му році перемогу на міжнародному конкурсі краси " Міс Всесвіт-2021 " здобула 21-річна представниця Індії — Харнааз Сандху.