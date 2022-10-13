Скандальна "Міс Україна Всесвіт" Неплях вперше випустила пісню (відео)

Українська модель вирішила підкорювати музичні вершини

Українська модель Анна Неплях, яка у 2021 році представляла Україну на престижному конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт", повідомила своїх підписників у соцмережах, що у четвер, 13 жовтня, відбулася прем’єра її першої пісні.

Розпочати свою музичну кар’єру дівчина вирішила з випуску україномовної пісні, і називається вона "До тебе". Цією радісною новиною Неплях поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі, опублікувавши уривок треку.

Також дівчина наголосила, що її трек можна прослухати на всіх музичних майданчиках.

З першою такою прем’єрою дівчину привітали у коментарях її підписники. Також похвалила трек Єлизавета Ястремська – представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт-2020".

Що відомо про Анну Неплях

Анна Неплях народилася у Дніпрі. Дівчина брала участь у різних шоу, вона пише картини та працює моделлю. Була учасницею 10-го сезону проєкту "Холостяк". Судячи з публікацій у соцмережах, Анна дуже любить подорожувати. Зараз Анна перебуває у Франції.

Дівчина запам’яталася українцям кількома скандалами. Ще перед конкурсом Неплях захейтили за використання російської мови. Дівчина пояснила, що народилася в російськомовній родині, тому їй так зручніше. Цю відповідь одразу ж розтиражували російські ЗМІ.

Пізніше на неї "наїхала" журналістка та колишня ведуча скандального проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко. Вона послалася на одне інтерв’ю Неплях, де та говорила про любов до горілки, стосунки з дівчиною та секс утрьох. Та ще й назвала Анну "не форматом" для конкурсів краси.